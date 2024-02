Pedro Moreira, treinador do Casa Pia, em declarações na sala de imprensa, após o empate a zero com o Boavista

«A questão principal é que em muitas coisas não me revejo, mas vimos de uma semana complicada. Acima de tudo, para esta equipa era importante não sofrer golos.

Estava com alguma preocupação em relação a isso e perdemos alguma ambição no número de jogadores que participaram no processo ofensivo. É uma realidade.

Mas era importante, depois da semana que tivemos, garantir isso.

Por outro lado, tivemos três oportunidades de golo claríssimas que podiam ter feito o jogo pender para o nosso lado.

Nesta fase, vamos procurar, com este ponto também, olhar para frente e tentar corrigir algumas coisas, aumentando os índices de confiança, essencialmente.

(Resposta à derrota em Alvalade) Senti hoje uma equipa dedicada, a querer dar uma resposta. Aliás, logo no dia seguinte, senti isso.

Hoje tivemos mais dificuldade, a bola circulou mais lentamente e temos aqui algumas coisas para melhorar e a confiança é um dos pontos chave.

Era importante pontuar e não sofrer golos. Conseguimos estes dois desideratos. Agora, queríamos ganhar e assumir o risco de pressionar mais à frente e sair do espaço, mas vamos dar o mérito a um ponto.

Em jogos em que produzimos muito mais, não conseguimos ponto nenhum e, desta vez, conseguimos.

(Falta de eficácia nos últimos jogos) Ao não criar oportunidades, posso pensar dessa forma. O que é certo é que há um pré Alvalade e um pós Alvalade.

A equipa já mostrou o que faz na circulação. Este jogo teve muito que ver com processos e índices de confiança. Mas temos de pensar que estamos ligeiramente melhores com esta capacidade de resposta e esperamos em Vila do Conde dar uma resposta ainda melhor.»