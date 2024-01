Pedro Moreira, treinador do Casa Pia, na flash interview da Sport TV, após a derrota diante do Sporting (8-0).

«Um dia duro, difícil, em que não conseguimos ser competitivos. É um dia para lembrar e não esquecer. Temos, a partir de agora, de começar a construir uma identidade diferente. No que diz respeito a duelos e a bolas longas tivemos algumas dificuldades, e nos duelos individuais não fomos fortes.

Mas, esta equipa vale mais do que isto e vamos mostrar isso contra o Boavista. Isso é o que prometo, assumo as responsabilidade, mas também espero assumir, com o grupo, um resultado, espírito e resultado diferente na próxima jornada. Esta semana é importante para trabalhamos ainda mais para superar este momento.»