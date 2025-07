O Casa Pia goleou o 1.º de Dezembro por 4-0, no primeiro jogo particular da pré-temporada dos «gansos».

No Estádio Pina Manique, a equipa orientada por João Pereira não teve problemas para levar a melhor sobre o conjunto da Liga 3, com os golos a serem apontados por Jérémy Livolant, Max Svensson, Miguel Neves e Pablo Roberto. O próximo encontro particular do Casa Pia está marcado para 19 de julho, diante do Torreense.