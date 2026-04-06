Há 29 min
Rafael Brito: «Já ganhámos ao FC Porto e este empate também é especial»
Médio do Casa Pia analisa empate a um golo na receção ao Benfica, para a 28.ª jornada da Liga
Rafael Brito, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate entre Casa Pia e Benfica a um golo, na 28.ª jornada da Liga:
Análise ao empate entre Casa Pia e Benfica
«Um jogo especial, mas especial pelo ponto conquistado na nossa caminhada. Temos trabalhado muito para conquistar estes pontos, conseguimos e é fruto do nosso trabalho. Acho que o jogo na Amadora foi um percalço, não demonstrámos o que temos demonstrado na Amadora e fizemos isso hoje. Não virámos as costas à luta.»
Caminhada nos seis jogos que restam na Liga
«Temos muita confiança em nós mesmos, precisamos de pontos. Já ganhámos ao FC Porto e sabemos o trabalho que estamos a desenvolver.»
