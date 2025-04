Gaizka Larrazabal, jogador do Casa Pia, em declarações na Flash Interview da Sport TV após a derrota frente ao FC Porto por 0-1:

[Analise ao jogo]

«Acredito que nós lutámos até ao final. O FC Porto é um adversário muito forte, vinham com muita vontade para ganhar por causa do último resultado que tiveram. Se não fosse pelo golo que sofremos, neste tipo de jogos a qualidade individual é premiada. O Mora é um jogador com muito potencial, mas se não fosse por isso, penso que fomos superiores em todos os outros aspectos. Tivemos, talvez, mais oportunidades, diria eu. Colocámo-los em dificuldades no final e penso que eles sofreram. Vamos tirar os pontos positivos que pudermos e vamos para o próximo jogo.»

[Estratégia de procurar as costas do FC Porto]

«Sim, é algo que trabalhámos durante a semana. Eles também deixaram muitas vezes um para um. E com aquelas bolas longas para o espaço, vimos que eles sofreram. E bem, começámos assim desde o início. Tivemos oportunidades. No final, nestes jogos, as oportunidades que tivemos, temos de as marcar e é isso que faz a diferença.»

[Estão a um ponto de igualar o melhor registo do Casa Pia na Liga]

«No final do dia penso que temos uma equipa ambiciosa e penso que não nos impomos limites. No final, sabemos qual era o nosso principal objetivo, e agora vamos em busca de mais, de obter o máximo de pontos possível dos pontos que nos restam e é isso. E quanto mais alto terminarmos, melhor.»