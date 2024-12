A FIGURA: Nuno Moreira

Soltou o seu génio na pedreira. Nuno Moreira, habituado a fazer grandes golos ao Sp. Braga, voltou a puxar desse estatuto ao assinar o momento do jogo. Mas, fez mais do que isso. Teve criatividade na manobra ofensiva, teve rasgo e competência. Ajudou também a equilibrar a equipa, mas foi essencialmente com o seu toque de bola que mais se fez notar em mais um triunfo do Casa Pia.

O MOMENTO: segundo golo do Casa Pia (70’)

Nuno Moreira em posição de remate, à entrada da área, aproveitou o espaço e tirou as medidas à baliza. Ao ver as condições que dispunha armou o rematem em jeito e em força, batendo Matheus. Grande golo do extremo a dar nova vantagem ao Casa Pia com um remate seco com as medidas certas que levou selo de golo.

OUTROS DESTAQUES

Telasco Segovia

Fez um grande jogo na pedreira, que vai muito para além do golo apontado. Classe com bola nos pés, o jovem venezuelano soube também ser um elemento de equipa, soube ocupar espaços e organizar a equipa.

Bruma

O elemento do Sp. Braga que consegue ir puxando a equipa, rompendo com o marasmo com lances individuais. Foi das suas iniciativas individuais que saíram alguns lances de perigo dos bracarenses.

Larrazabal

Enquanto teve pernas o lateral fez a asa direita com grande competência, quer a defender quer a atacar. Tira o cruzamento venenoso que dá o primeiro golo da noite aos gansos.