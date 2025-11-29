Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 2-0 frente ao Alverca, na 12.ª jornada da Liga:

Análise à derrota diante do Alverca

«Foram dois momentos distintos de jogo. 11 contra 11 e, depois, quando estivemos com menos um jogador. Alterou a estratégia, mas tenho muito orgulho no que os jogadores fizeram. Lutaram muito e estão a acreditar no processo. Hoje o resultado não foi positivo, mas os jogadores acreditaram e lutaram até ao fim. Amanhã é um novo dia. Não há mal que dure para sempre.»

Série negativa de resultados do Casa Pia

«Temos de continuar a trabalhar para inverter esta série. Com a qualidade que este plantel tem, vamos conseguir dar uma boa resposta e ter mais momentos de remate à baliza, até porque quando se joga com sistemas idênticos, o encaixe é muito notório. Tivemos personalidade, mas faltou agressividade ofensiva parra chegar ao golo.»