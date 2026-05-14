O treinador do Casa Pia, Álvaro Pacheco, foi suspenso 30 dias e multado em 3.900 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa».

Em causa estão os incidentes no final do jogo da 32.ª jornada da Liga, entre Casa Pia e Tondela, a 3 de maio, que terminou com vitória dos beirões por 1-0. Após a partida, o técnico dos gansos saiu em direção ao árbitro André Narciso.

«No final do jogo, em terreno de jogo, dirigiu-se de forma rápida e agressiva agarrando o braço do arbitro forçando o mesmo a parar para lhe dirigir as seguintes palavras "Eu tenho família e filhos em casa, isto foi uma vergonha, foi um roubo"», disse Álvaro Pacheco ao juiz do encontro, segundo consta no mapa de castigos do CD da FPF.

Dada a suspensão, Álvaro Pacheco vai falhar a receção ao Rio Ave, agendada para sábado (18h00). Por esta altura, o Casa Pia ocupa o 16.º lugar do campeonato, em zona de play-off de permanência. Caso a equipa mantenha esta posição, Álvaro Pacheco não vai estar no banco nos jogos do play-off.