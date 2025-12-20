O treinador adjunto do Casa Pia, Gonçalo Brandão, rejeitou que a deslocação a Tondela seja um jogo de «vida ou morte», apesar de reconhecer a importância do encontro entre dois emblemas que lutam pelos mesmos objetivos, na 15.ª jornada da Liga.

Mentalidade vencedora

«A mentalidade é sempre ganhar, sim ou sim. A proximidade entre as duas equipas na tabela dá a ideia de jogo de vida ou morte, mas é apenas um jogo que queremos ganhar, pela tabela e também para consolidar ainda mais o nosso processo. Queremos ganhar, como queríamos ganhar os outros jogos. Não vai ser um jogo de vida ou morte. Temos de ir tranquilos, pensar apenas neste jogo, sem olhar para a tabela ou ter pressões exteriores.»

Momento da equipa

«Neste momento, o Tondela é um adversário direto na tabela, mas ainda há muito campeonato pela frente e temos de nos focar jogo a jogo. Sem olhar para a tabela, temos de nos focar no processo e estarmos concentrados no que temos de fazer para conquistar os três pontos.»

Reação à eliminação na Taça

«Temos 24 horas para chorar uma derrota e 24 horas para festejar uma vitória. Os jogadores sabiam que era uma grande oportunidade de avançar na Taça, quiseram ganhar, trabalharam, tivemos oportunidades, não aconteceu. Vimos o que correu bem e menos bem, corrigimos, passámos a mensagem estratégica e concentrámo-nos no Tondela. Ficámos tristes e chateados, não podemos é ficar assim até hoje.»

Antevisão ao adversário

«O ‘mister’ Cristiano Bacci organiza sempre muito bem as suas equipas. Saem muito bem em transição e vamos esperar um Tondela agressivo e competente. Vai ser um jogo muito difícil, como são todos nesta I Liga. Espero uma equipa muito compacta.»