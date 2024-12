João Pereira, treinador do Casa Pia, ficou contente com a exibição da sua equipa apesar de admitir alguma instabilidade da sua equipa na segunda parte do jogo com o Arouca, nesta sexta-feira.

«É a segunda vitória seguida. Devíamos isso aos nossos adeptos e penso que a minha equipa deu uma resposta muito grande no sentido de mostrar que queria muito», começou por analisar em conferência de imprensa.

«Acabámos por ficar um bocadinho instáveis na segunda parte, e assumo essa responsabilidade. Se calhar por ter tomado uma decisão tardia, que já devia ter tomado mais cedo, e acabámos por sofrer um pouco», acrescentou.

Sublinhando os cinco golos marcados nos últimos dois jogos, João Pereira conclui que os problemas de eficácia que a equipa sofria começam a ser ultrapassados. Disse ainda que a vitória foi justa, tomando em conta os noventa minutos.

«Mesmo o que estamos a tentar construir internamente, todos temos de estar alinhados nesse sentido, de querer mais e mais. Termos essa consistência e essa mentalidade ganhadora e não arranjarmos desculpas. Estamos num bom momento e vamos querer bater o pé ao Sporting de Braga. Vamos lá jogar para ganhar», garantiu o técnico de 32 anos, já antevendo a próxima jornada.