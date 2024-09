O treinador do Casa Pia, João Pereira, fez a antevisão ao próximo desafio da Liga, diante do Moreirense, de César Peixoto. O técnico dos gansos destacou a coerência tática do Moreirense neste início de época.

«O Moreirense tem mantido o registo, independentemente de quem for e seja contra quem for a mentalidade é pressionante, a nível de sistema também não têm tido grandes alterações. Tem excelentes jogadores, vem de uma época transata em que faz uma excelente performance, dentro do que são os resultados a nível coletivo e também desportivo, em termos pontuais. Seguramente querem manter esse registo», afirmou na antevisão ao duelo.

Mas João Pereira avisa que as duas equipas estão em momentos diferentes. O Moreirense empate diante do Benfica e perdeu com o Sp. Braga, enquanto o Casa Pia realiza um trajeto inverso, após ter vencido o Estrela da Amadora (1-0), ao qual espera dar continuidade.

«Nós vimos de uma vitória, nós vamos de baixo para cima e eles de cima para baixo. Não só pela nossa vitória, não podemos esquecer - e é preciso dar ênfase a isso - que o Casa Pia não vencia o Estrela da Amadora desde 1964 e conseguimos quebrar um pouco desse ‘enguiço’, mesmo na época passada o resultado tinha sido negativo e estes jogadores ainda saem mais valorizados por isso, porque jogar na Amadora não é fácil», recordou.

«Tivemos não só a presença do Telasco e o que tem sido o seu crescimento dentro do Casa Pia. [Na Venezuela] começa nos sub-20, neste momento acaba por ir a uma convocatória da equipa A e agora já é titular na sua seleção nacional. O Ricardo Batista regressou à seleção de Angola com todo o mérito, pelo profissional que é e pelas capacidades que tem, e o Patrick [Sequeira] é cada vez mais uma afirmação na seleção da Costa Rica», enalteceu ainda o treinador, sobre a pausa para compromissos internacionais.

O Casa Pia, 15.º classificado da Liga portuguesa, com três pontos, recebe o Moreirense, oitavo, com sete, numa partida agendada para as 15h30 de sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de David Silva, da Associação de Futebol do Porto.