O treinador do Casa Pia, João Pereira, afirmou neste sábado que o desaire com o Santa Clara serviu de aprendizagem e que a equipa quer dar uma «resposta» frente ao Estrela da Amadora, na 21.ª jornada da Liga portuguesa.

«Não é por termos feito um resultado menos conseguido que somos uma equipa fraca, pelo contrário. Temos de dar uma resposta e mostrar o Casa Pia que somos e mostrámos ser contra o Benfica. Ficou provado o crescimento desta equipa, tivemos um percalço, serviu para aprendermos e sermos melhores. Independentemente do adversário, nós queremos dar já uma resposta», sublinhou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Ainda por cima, diante de um Estrela da Amadora que «vai dar muito trabalho» e que necessita de somar pontos.

«Tanto o Estrela da Amadora precisa da vitória, e nós sabemos disso, como o Casa Pia, pois quer ser coerente e continuar a potenciar jogadores e o clube. Tenho a certeza de que assistiremos a um jogo bastante competitivo. No que nos toca, temos de estar ao nosso melhor nível para conseguir levar os três pontos», disse ainda.

O treinador do Casa Pia abordou ainda o mercado de janeiro, deixando elogios aos reforços.

«Mesmo com pouco tempo, já absorveram o nosso processo. Contratámos jogadores que considero inteligentes, curiosos e interessados. São jovens que têm de ter a dupla responsabilidade do querer e da vontade de aprender. Teremos uma resposta positiva deles, para agarrar a oportunidade de jogarem no Casa Pia e na Liga portuguesa. Vêm para uma equipa sólida e dá muito trabalho encontrar espaço dentro do ‘onze’», disse.

O Casa Pia, sexto, com 30 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 16.º e antepenúltimo, com 17, no domingo, às 20h30, no Estádio Municipal de Rio Maior, para a 21.ª jornada da Liga de futebol, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.