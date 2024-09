O treinador do Casa Pia fez a antevisão à deslocação a Barcelos, para jogar com o Gil Vicente, na sexta jornada do campeonato. João Pereira quer garantir a terceira vitória seguida.

«Estava a faltar sermos mais concretizadores. É fruto do processo, vontade de querer melhorar e queremos manter esta linha. Sabemos da dificuldade que o Casa Pia tem tido em Barcelos, mas faz parte do passado e queremos fazer aquilo que ainda não foi feito, que é vencermos em Barcelos», começou por dizer João Pereira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo.

O jovem técnico, de 32 anos, que esta temporada assumiu o leme dos ‘gansos’, tem levado os casapianos a resultados positivos. Mas o Gil Vicente empate há três jogos seguidos, pelo que a vitória será complicada.

«Queremos continuar com este registo, com esta mentalidade e conseguir essa terceira [vitória] seguida, algo que não foi conseguido na época passada e queremos alcançar. Será um jogo difícil, como são todos. Sabemos que [o Gil Vicente] vem de três empates, tem uma vitória contra o AVS em casa, mas não vence há três jogos», declarou.

Com os mesmos seis pontos na tabela, os casapianos sabem, de antemão, que Mukendi, Kiki Silva, Clau Mendes e Henrique Pereira estão de fora por lesão.

No domingo, o Casa Pia, 11.º classificado, desloca-se a Barcelos para defrontar o Gil Vicente (10.º), pelas 15h30, em jogo da sexta jornada do campeonato