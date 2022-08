A FIGURA: Kunimoto

Competente e focado, o japonês que esta época reforçou o plantel de Filipe Martins cumpriu a sua missão quer nas tarefas defensivas, a equilibrar a equipa, quer nas tarefas ofensivas. Definiu o encontro ao marcar o único golo da noite logo aos sete minutos ao impor a sua velocidade para chegar a zona de finalização, finalizando depois com frieza e convicção. Estreia a marcar do jogador nipónico.

O MOMENTO: golo de Kunimoto (7’)

Afonso Freitas perde a bola junto à linha de meio campo, Godwin fica com o esférico e dá para Rafael Martins. O ponta de lança trabalhou bem o lance, contemporizou abrindo espaço para Kunimoto embalar e passar por Hélder Sá, ficando em carreira de tiro. Com espaço, o jogador japonês atirou de pé esquerdo para fora do alcance de Bruno Varela. O golo madrugador significou três pontos para os gansos.

OUTROS DESTAQUES

Godwin

Se o Casa Pia acelerou o jogo, em diversas ocasiões esse estigma deveu-se aos raides do nigeriano. Bem posicionado, foi uma seta apontada ao último reduto do Vitória. Está na recuperação de bola que inicia o lance do golo.

Anderson Silva

O ataque do Vitória esteve praticamente entregue ao que o avançado brasileiro foi capaz de fazer. Lutou muito, rematou muito, quase sempre de pronto sem grande preparação, mas foi curto. Nunca foi servido convenientemente.

Afonso Taira

Rematou ao ferro da baliza de Bruno Varela logo aos seis minutos com um remate forte. Foi um pêndulo na equipa do Casa Pia, compondo o meio campo dos gansos. Jogou simples quando teve bola, e conferiu equilíbrio à equipa.

Vasco Fernandes

O pilar da defesa do Casa Pia, o experiente central não cometeu erros, jogou simples e, dessa forma, evitou o erro.