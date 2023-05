Filipe Martins considerou que a época do Casa Pia foi muito positiva e definiu como objetivo para os dois jogos finais abrilhantar ainda mais o percurso na Liga. Depois da derrota no Dragão, o técnico espera que os gansos traduzam as boas exibições dos últimos jogos com um triunfo.

«Vamos procurar conjugar as boas exibições dos últimos jogos com um bom resultado. Se tivermos uma boa prestação, estaremos mais próximos de alcançar uma vitória, que devido a alguns pormenores, não aconteceu nos últimos jogos», vincou, na conferência de imprensa de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Estoril.



Filipe Martins fez um balanço da temporada e admitiu que a temporada foi bastante positiva.

«Ultrapassámos muita coisa, desde a falta de experiência nesta I Liga, ao facto de também não estarmos a jogar no nosso estádio, como gostaríamos. Conseguimos ultrapassar tudo isso com brilhantismo, por isso o mérito é de toda a estrutura», afirmou aos jornalistas, escusando-se, por outro lado, a prestar mais esclarecimentos sobre a polémica ocorrida entre os bancos de suplentes na partida frente ao FC Porto.



Com a permanência assegurada, o treinador deu voz à ambição da equipa em subir mais uns "degraus" na tabela classificativa.

«Os jogadores podem ir de férias descansados porque foram competentes e honraram os pergaminhos e objetivos do clube, que eram assegurar a manutenção e cimentar o Casa Pia na I Liga. É óbvio que se pudermos ficar no oitavo lugar em vez do 10.º é muito melhor. Estamos todos de parabéns, mas, até final, vamos tentar abrilhantar ainda mais o nosso percurso», adiantou.



Léo Natel, Kiki, Baró e Lucas Soares são ausências confirmadas para o jogo com os canarinhos enquanto Neto está em dúvida. O Casa Pia recebe o Estoril, às 18h00 deste domingo, no Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.