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Há 1h e 44min
VÍDEO: Álvaro Pacheco revolta-se com o árbitro após a derrota com o Tondela
Treinador do Casa Pia foi encarar André Narciso, que precisou de ser escoltado
TFR
Treinador do Casa Pia foi encarar André Narciso, que precisou de ser escoltado
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Os ânimos exaltaram-se no final do jogo entre Casa Pia e Tondela. Naquela que era uma autêntica final pela manutenção, os beirões venceram (1-0) e Álvaro Pacheco revoltou-se com o arbitro já depois do apito final.
O Casa Pia, que precisava de vencer para sair dos lugares de descida, perdeu com um golo de penálti. No final do jogo, Pacheco foi ao encontro de André Narciso, visivelmente revoltado. O arbitro da partida, já depois de mostrar um vermelho, precisou de ser escoltado pela polícia para sair do relvado.
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