O Casa Pia regressou este sábado às vitórias, depois de três derrotas consecutivas, ao bater o Rio Ave, em Rio Maior, com uma reviravolta (2-1), num jogo que ficou marcado pela arbitragem histórica de Catarina Campos, a primeira mulher a apitar um jogo da Liga.

O Rio Ave até marcou primeiro, por Tiago Morais, mas os gansos acabaram por empatar, ainda na primeira parte, por Cassiano, antes de Tchamba assinar a reviravolta já na segunda parte.

O Rio Ave ainda teve uma oportunidade soberana para empatar, já perto do final do jogo, na conversão de um penálti, mas Tiago Morais acertou em cheio no poste.

