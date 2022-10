O Casa Pia venceu no terreno do Marítimo esta segunda-feira, por 2-1, num encontro que encerrou a oitava jornada da Liga.

Xadas adiantou os madeirenses (11m) e Clayton (18m) marcou o golo do empate. Zolotic foi expulso antes do intervalo por falta na grande área, mas Xadas falhou o penálti. Já na segunda parte, Vítor Costa (67m) também viu cartão vermelho após cometer uma grande penalidade e Leonardo Lelo (71m) completou a reviravolta dos gansos da marca dos onze metros.

O Casa Pia sobe, assim, ao quarto lugar do campeonato, com 17 pontos. Já o Marítimo, ainda só conhece o sabor da derrota: tem zero pontos ao fim de oito jornadas e é último classificado.

Veja o resumo da partida: