Casa Pia e Farense não foram além de um empate a um golo, num jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga.

O encontro ficou marcado por um golo olímpico de Elves Baldé, que rematou do meio-campo e surpreendeu o guarda-redes adversário, logo aos sete minutos. Ainda no primeiro tempo, Cassiano converteu com sucesso uma grande penalidade e fixou o resultado final em 1-1.

Veja aqui o resumo do jogo entre Casa Pia e Farense: