Iker Casillas promoveu um convívio nesta terça-feira para festejar a conquista do título nacional e despedir-se do FC Porto. O ex-guarda-redes espanhol terminou uma ligação de cinco anos ao clube portista e vai assumir um cargo na estrutura diretiva do Real Madrid, confirmou o Maisfutebol.



Na hora da despedida, Casillas contou com a presença do grupo que trabalha diariamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival. Héctor Herrera, antigo capitão dos dragões, pernoitou no hotel escolhido pelo espanhol e acabou por participar no convívio. O jogador do Atlético de Madrid entrou mesmo na fotografia de grupo.



O grupo portista viria a entregar a Iker Casillas uma medalha referente à conquista do campeonato. Curiosamente, a ausência mais notada foi Shoya Nakajima, que não recebeu a medalha após o jogo com o Moreirense e foi o único elemento do plantel a não comparecer neste encontro numa unidade hoteleira em Vila Nova de Gaia.



A equipa técnica liderada por Sérgio Conceição participou no convívio, assim como Luís Gonçlaves, diretor-geral de futebol do FC Porto e os restantes elementos do staff que trabalham no Olival.