Um grupo de adeptos do FC Porto está a promover um movimento para que Iker Casillas «jogue pelo menos um minuto» na Liga para que também possa ser campeão em 2019/20.

Um movimento que se junta sob a hashtag #IkerCampeão e que já está nas tendências do Twitter de Portugal, com mais de sete mil tweets, mas há um pormenor que está a escapar aos admiradores do antigo internacional espanhol.

Iker Casillas até pode estar inscrito pelo FC Porto na Liga de clubes, desde o início da época, o problema é que o guarda-redes espanhol terminou contrato com o clube do Dragão no final de junho e até já anunciou o final da carreira.