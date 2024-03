Declarações do avançado do Estoril, Cassiano, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o FC Porto, em jogo da 27.ª jornada da I Liga. Cassiano fez o único golo do jogo:

[Fez o golo que decidiu o jogo:] «Muito feliz por isso, mas além do golo, principalmente salientar a vitória, a entrega do grupo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, sabíamos da qualidade do FC Porto e, graças a Deus, conseguimos sair com a vitória.»

[Terceira vitória em quatro jogos com o FC Porto em 2023/24:] «Preparamo-nos para estes grandes jogos, tivemos uma boa exibição, soubemos sofrer, sabemos que a equipa do FC Porto tem muita qualidade, mas conseguimos lidar muito bem com isso e sair com a vitória.»

[12.º golo esta época, o segundo ao FC Porto:] «Estou muito feliz com a minha época, mas devo tudo aos meus colegas. Trabalhamos juntos todas as semanas, todos se dedicam, os golos também dependem deles, não sou eu que os faço sozinho. O trabalho é do grupo e está a correr bem.»

[Significado da vitória na classificação:] «Sabíamos que era muito importante pontuar, a classificação está difícil para nós e conseguir esta vitória deixa-nos muito mais tranquilos. Mas temos de continuar, há muito trabalho ainda, para conseguir o nosso objetivo.»