Por Mariana Rebelo Silva

A FIGURA: Cassiano

Primeiro, colocou a equipa em igualdade, aos 16 minutos, num belíssimo desvio de cabeça. Sempre com os olhos postos no golo, acabaria por ser o autor do golo da vitória, bisando na partida.

O MOMENTO: terceiro golo do Vizela (87m)

Depois de ter crescido no encontro e encostado a equipa de Pako Ayestarán às cordas, o Vizela colocou-se em vantagem por intermédio de Cassiano, que bisou na partida. Sofreu primeiro, mas nunca baixou os braços. Chegou ao empate por duas vezes, mas um ponto parecia ser pouco para a formação de Álvaro Pacheco. Cassiano, aos 87 minutos, deu o prémio – 3 pontos – merecido à equipa.

OUTROS DESTAQUES

João Pedro

Não hesitou ao cobrar a grande penalidade. Assinou o sétimo golo esta temporada, todos da marca dos onze metros.

Trigueira

Sai do jogo com três golos sofridos, mas muitas grandes defesas que levaram o resultado à imprevisibilidade até ao apito final.

Salvador Agra

Sempre com muita intensidade em campo, desbloqueou o marcador, aos 12 minutos, numa belíssima jogada no corredor esquerdo. Acabaria por ser o autor de mais um golaço que ainda colocou o Tondela em vantagem (2-1). O golo acabaria por ser invalidado por fora de jogo de Daniel dos Anjos.

Raphael Guzzo

Entrou na segunda parte e veio fazer justiça na partida, ao restabelecer a segunda igualdade no marcador (2-2). O Vizela cresceu no encontro após esse momento e tornou o jogo imprevisível a partir daí.

Samu

Esteve na primeira ameaça de golo, logo aos três minutos e voltou a dizer ‘presente’ no golo que deu a vitória à equipa, ao centrar para Cassiano.