Figura: Cassierra

Começou e terminou a reviravolta do Belenenses, que acabou por valer a permanência na Primeira Liga. Num bis que valeu ouro para o conjunto de Belém, o destaque vai para o segundo golo, onde bateu Pedro Trigueira com bastante classe. Foi um elemento chave no ataque do Belenenses. Desequilibrou e marcou.

Momento do jogo: Erro crasso de Enzo Martinez abriu caminho para o 1-3

Num momento em que Enzo Martinez tinha a bola controlada no meio campo, o central tentou mudar de direção e acabou a escorregar. Um deslize que abriu caminho para Cassierra ir com tudo para cima de Pedro Trigueira. Com um pequeno toque, o avançado do Belenenses fez um chapéu e bateu o guardião dos auriverdes.

Outros destaques:

Mario González: voltou a mostrar o seu faro para o golo e aproveitou uma boa assistência de João Pedro. Marcou o seu 15º golo na Primeira Liga e já partilha o terceiro lugar da lista de melhores marcadores com Taremi.

Telmo Arcanjo: foi uma das substituições de Pako Ayestarán depois de estar a perder por 1-3 e revelou-se uma aposta ganhar. Entrou e num espaço de cinco minutos fez três avisos perigosos ao guarda redes do Belenenses.

Miguel Cardoso: Fez uma boa dupla com Cassierra na frente de ataque e foi uma autêntica dor de cabeça para a defesa beirã. Uma boa exibição que foi coroada com um golo através de uma grande penalidade.

Kritciuk: Se Cassierra e Miguel Cardoso foram importantes ao marcar os golos que deram a vitória ao Belenenses, Kritciuk foi decisivo para segurar essa vantagem. Numa segunda parte em que o Tondela foi com tudo atrás do prejuízo, o guardião não negou fogo e mostrou-se à altura do desafio.