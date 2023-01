A 17.ª jornada da Liga, a última da primeira volta, arranca esta segunda-feira com dois jogos: o Arouca-Portimonense e o Sporting-Vizela.



A ronda prossegue este sábado com mais três jogos: o Paços-Sp. Braga, a visita do Benfica aos Açores e a deslocação do FC Porto a Guimarães. Domingo a Liga passa pela Madeira, pelo Jamor e por Vila Nova de Famalicão.



A 17.ª jornada termina segunda-feira com a receção do Boavista ao Desp. Chaves.

SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO:

Arouca-Portimonense (19h00)

Arouca

Lesionados: Vitinha, Sema Velásquez e Mújica

Castigados: Opoku e David Simão;

Portimonense

Lesionados: Carlinhos; Pedro Sá (em dúvida);

Castigados: Anderson Oliveira (em litígio com o clube)



Sporting-Vizela, 21h15



Sporting



Lesionados: Daniel Bragança;



Castigados:



Vizela



Lesionados:



Castigados:



SÁBADO, 21 DE JANEIRO:



P. Ferreira-Sp. Braga, 15h30



P. Ferreira



Lesionados: Abbas Ibrahim;



Castigados: Antunes e Matchoi;



Sp. Braga



Lesionados: Gorby e Niakaté



Castigados:



Santa Clara-Benfica, 18h00



Santa Clara



Lesionados: Marco Pereira, Bruno Jordão e Stevanovic;



Castigados: Sagna;



Benfica



Lesionados:



Castigados: Otamendi





Vitória-FC Porto, 20h30



Vitória



Lesionados: Tomás Händel, Zé Carlos, Tiago Silva e André André;



Castigados: Anderson Silva;





FC Porto



Lesionados: Meixedo, Evanilson; Zaidu (em dúvida)



Castigados:



DOMINGO, 22 DE JANEIRO:



Marítimo-Estoril, 15h30



Marítimo



Lesionados: Zainadine, Geny Catamo, Pablo Moreno e Diogo Mendes;



Castigados: Rafael Brito e Matheus Costa;



Estoril



Lesionados: Dani Figueira;

Castigados: Gamboa;



Casa Pia-Gil Vicente, 18h00



Casa Pia



Lesionados: Lelo, Ângelo Neto, Léo Natel e Duplexe Tchamba;



Castigados: Clayton Silva;



Gil Vicente



Lesionados: Andrew, Rúben Fernandes e Tiba;



Castigados:



Famalicão-Rio Ave, 20h30



Famalicão



Lesionados: Théo Fonseca, André Simões e Puma Rodríguez;



Castigados:



Rio Ave



Lesionados: Joca e Lucas Flores;



Castigados:



SEGUNDA-FEIRA, 23 DE JANEIRO



Boavista-Desp. Chaves, 20h30



Boavista



Lesionados: Peñaranda e Filipe Ferreira;



Castigados:



Desp. Chaves:



Lesionados: Edu Borges, Héctor Hernández, Rodrigo Moura e João Correia; Paulo Vítor, Sidy Sarr e Obiora (todos em dúvida)



Castigados: