Adel Taarabt é baixa confirmada para a receção do Benfica frente ao Tondela neste domingo, sabe o Maisfutebol.

O médio marroquino foi castigado com dois jogos e suspenso 23 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência dos incidentes que originaram a sua expulsão no jogo com o Sp. Braga para a final da Taça de Portugal.

Taarabt já foi notificado do castigo e, por isso, não poderá estar à disposição de Jorge Jesus na partida da 4.ª jornada da Liga e também na ronda seguinte nos Açores diante do Santa Clara.

Recorde-se que Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou, na sequência de um incidente já nos minutos finais da final Taça, processos disciplinares ao médio do Benfica e ao treinador de guarda-redes do Sp. Braga, Eduardo.

