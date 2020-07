Marcus Acuña vai falhar o clássico diante do FC Porto, agendado para a próxima quarta-feira. Diante do Santa Clara, o jogador argentino viu o nono cartão amarelo no campeonato e falha a partida por castigo.

Recorde-se que do lado dos dragões, Sérgio Conceição não poderá contar com Uribe e Corona, também eles devido a castigo.