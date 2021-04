Ruben Amorim foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação em 383 euros por não utilizar máscara de proteção contra a covid-19, durante o jogo que o Sporting realizou em Braga.

«No decurso de toda a primeira parte do jogo e parte da segunda, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, que se encontrava no camarote 33, reservado exclusivamente à sociedade desportiva visitante, esteve em permanência sem envergar máscara protetora, situação que, inclusivamente, levou a que o coordenador de segurança do evento solicitasse a presença de agentes da força polícial destacada, os quais advertiram o referido agente desportivo no sentido de colocar a máscara, o que fez de forma pontual até final do jogo», pode ler-se no mapa de castigos.

Recorde-se que Ruben Amorim estava a cumprir o último jogo de suspensão, no fim de um castigo de 15 dias.