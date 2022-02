Marco Pimenta, treinador adjunto de Nélson Veríssimo, no Benfica, vai cumprir um jogo de castigo, depois de ter sido expulso, na passada sexta-feira, no Estádio do Bessa, no empate com o Boavista (2-2).

O castigo foi confirmado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que divulga o relatório do árbitro. «Saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem», lê-se no comunicado que acrescenta ainda uma multa de 2.040 euros para Marco Pimenta.

O adjunto de Nélson Veríssimo vai, assim, falhar a receção do Benfica ao V. Guimarães, jogo da 24.ª jornada da Liga marcado para o próximo domingo.