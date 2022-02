O empate com o Boavista no Estádio do Bessa não foi a única má notícia da noite para o Benfica.

Julian Weigl e Nicolás Otamendi viram cartões amarelos e vão falhar, por castigo, a receção ao V. Guimarães, a contar para a 24.ª jornada da Liga.

Darwin, que também estava à bica, não foi admoestado e está disciplinarmente disponível para defrontar os vimaranenses domingo, 27 de fevereiro.