O Conselho de Disciplina instaurou um processo disciplinar ao Vitória de Guimarães, no âmbito do jogo com o FC Porto, da 29.ª jornada da Liga.

As razões não são especificadas no mapa de castigos, mas tudo indica que será por causa do adepto que entrou em campo e que, inclusivamente, agrediu jogadores da equipa da casa.

De referir que o Vitória foi punido com quase 25 mil euros em multas, por causa do mau comportamento do público.

O FC Porto também terá de pagar duas multas pelo mesmo motivo - de 3.190 e 714 euros -, e uma outra por atraso no início ou reinício do jogo (2.040 euros).

Do jogo disputado no Estádio D. Afonso Henriques saiu ainda um jogo de suspensão para Oscar Estupiñan, avançado vimaranense, que foi expulso por acumulação de amarelos.