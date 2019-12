Yannick Bolasie vai mesmo falhar o clássico do Sporting ante o FC Porto, da 15.ª jornada da Liga. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) confirmou, esta quinta-feira, o castigo de um jogo de suspensão ao jogador de 30 anos, na sequência da expulsão em Portimão, no jogo da Taça da Liga.

O Sporting tinha pedido a despenalização do jogador, por entender que houve injustiça na expulsão por acumulação de amarelos no duelo da última jornada da fase de grupos da prova, realizado no passado sábado.

O embate entre leões e dragões disputa-se a 5 de janeiro, em Alvalade, a partir das 17h30.

O emblema verde e branco foi ainda castigado em 816 euros por atrasos «no início e reinício do jogo» em Portimão, em dois minutos em cada parte, «não tendo sido apresentada qualquer justificação».