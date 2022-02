O relatório do árbitro João Pinheiro, que apitou o FC Porto-Sporting da passada sexta-feira, dá conta de que o futebolista dos dragões, Pepe, deu um pontapé ao diretor-desportivo dos leões, Hugo Viana, no relvado do Estádio do Dragão, após o apito final do clássico da 22.ª jornada da I Liga.

O internacional português do FC Porto pode, de acordo com os regulamentos da Liga, incorrer num castigo entre dois meses a dois anos, por agressão a um agente desportivo.

A ação de Pepe que consta no relatório do árbitro é novidade em relação ao que era conhecido até esta terça-feira, sendo que além do central dos azuis e brancos, o futebolista do Sporting, Bruno Tabata, também arrisca o mesmo castigo devido ao empurrão ao administrador da SAD do FC Porto, Luís Gonçalves.

Segundo o relatório do árbitro, lido pelo Maisfutebol, Pepe, que foi um dos quatro jogadores expulsos após o apito final – assim como Tabata, João Palhinha e Marchesín – pontapeou um diretor da equipa adversária praticando um ato de conduta violenta». Sobre Tabata, o relatório nota que o brasileiro do Sporting «empurrou um diretor da equipa adversária praticando um ato de conduta violenta».

