O Benfica foi multado em mais de 5 mil euros devido ao comportamento incorreto do público no jogo com o Portimonense, a contar para a 15.ª jornada.

Na origem da coima de 5.100 euros esteve a deflagração de vários engenhos pirotécnicos durante o jogo.

O Conselho de Disciplina da FPF ainda só publicou deliberações referentes a três dois nove jogos da 15.ª jornada da Liga, mas em todos eles - Santa Clara-Sp. Braga, Benfica-Portimonense e Famalicão Vizela - há a registar multas devido a atrasos no início ou reinício das partidas: 408 euros ao Portimonense, 674 euros ao Famalicão e 786 euros ao Santa Clara.