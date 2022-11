O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu nove clubes por mau comportamento dos respetivos adeptos nos jogos da 13.ª jornada da Liga, com destaque para o FC Porto que vai ter de pagar mais de 20 mil euros devido ao comportamento dos adeptos no decorrer do dérbi com o Boavista no Estádio do Bessa.

O clube do Dragão foi alvo de três coimas, todas elas relacionadas com o comportamento dos adeptos. A primeira, a mais leve, de 1.530 euros, está relacionada com insultos dirigidos à equipa de arbitragem comandada por Luís Godinho, ainda no período de aquecimento, havendo ainda uma referência ao arremesso de uma garrafa de água para o relvado e insultos também dirigidos ao guarda-redes do Boavista.

A segunda multa, bem mais pesada, de 10.200 euros, por se tratar de um caso de reincidência, está relacionada com o arremesso para o relvado «sem reflexo no jogo» de alguns engenhos pirotécnicos, bem como de duas cadeiras.

A terceira multa, de 8.290 euros, também está relacionada com a utilização de engenhos pirotécnicos nas bancadas. No total, são 20.020 euros aos quais se juntam ainda mais 3.060 euros por «atraso no reinício do jogo».

O Boavista também foi multado pelo mau comportamento dos respetivos adeptos no dérbi com o FC Porto, mas apenas com uma coima única de 3.060 euros, também relacionada com a utilização de engenhos pirotécnicos.

Além do FC Porto e do Boavista, mais sete clubes foram sancionados com coimas relacionadas com o mais comportamento dos respetivos adeptos.

Clubes punidos pelo comportamento dos adeptos

FC Porto: 1.530+10.200+8.290=20.020 euros

Benfica: 8.930 euros

Famalicão: 561+4.910=5.471 euros

Boavista: 3.060 euros

Sporting: 1.910+714=2.624 euros

Vitória Guimarães: 714 euros

Vizela: 449 euros

Portimonense: 408 euros

Arouca: 327 euros

Além das multas, o mapa de castigos conta com cinco jogadores que foram punidos com um jogo de suspensão e que, desta forma, vão falhar os jogos da 14.ª jornada da Liga.

Jogadores castigados para a 14.ª jornada

Tiago Esgaio (Arouca)

Reginald Cannon (Boavista)

Ugarte (Sporting)

Paulo Oliveira (Sp. Braga)

Vítor Tormena (Sp. Braga)