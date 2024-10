Os desacatos no final do AVS-V. Guimarães, da 3.ª jornada da I Liga, com carga da GNR junto de adeptos dos minhotos, ditou castigos ao Vitória e também ao Oficial de Ligação aos Adeptos do clube vimaranense. As decisões do processo disciplinar, por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, foram conhecidas esta terça-feira.

Segundo o acórdão, a SAD do V. Guimarães foi multada num total de 11.730 euros, devido a várias infrações disciplinares ao Regulamento Disciplinar da Liga, designadamente aos artigos 182, 186 e 187. Ora, estes estão enquadrados, respetivamente, em «agressões graves a espectadores e outros intervenientes», «arremesso de objeto sem reflexo no jogo» e «comportamento incorreto do público».

Também segundo a decisão publicada esta terça-feira, «o arguido Marco Alexandre Gonçalves Talina, Oficial de Ligação aos Adeptos» do Vitória, foi sancionado com «suspensão de 30 dias e multa de 3.927 euros».