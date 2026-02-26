O Sporting de Braga-Vitória de Guimarães, dérbi minhoto da 23.ª jornada da Liga, resultou num total de 39 510 euros em multas, entre as SAD dos dois clubes e punições a agentes desportivos associados ao jogo, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF), conhecido ao final da tarde desta quinta-feira.

Só a SAD dos bracarenses foi multada em 32 895 euros, por três motivos distintos. A maior fatia da multa, de 14 280 euros, foi por «arremesso de objetos com reflexo no jogo», nomeadamente a pirotecnia que motivou até a interrupção do jogo. «O jogo esteve interrompido na primeira parte, durante cinco minutos, devido a pirotecnia lançada por adeptos afetos ao clube A (SC Braga) para dentro do terreno de jogo sem atingir ninguém», lê-se no mapa de castigos.

Já 10 200 euros foram por «arremesso de objeto sem reflexo no jogo». «Após o final do jogo, aquando da recolha aos balneários dos jogadores do Vitória SC, foi arremessado para o terreno de jogo um isqueiro de cor laranja, proveniente da bancada Poente inferior, setor D1, zona exclusiva aos adeptos da sociedade desportiva visitada [ndr: Sp. Braga]», é referido.

Outros 6 375 euros foram por «incumprimento de deveres relativos à realização das entrevistas regulamentares». «A Flash Interview iniciou-se 12 minutos após o final da super flash, em virtude da chegada tardia do treinador principal» do Sp. Braga, Carlos Vicens. Pelo mesmo facto, além da multa à SAD, o próprio treinador foi multado em 1 275 euros.

Houve ainda multa de 2 040 euros à SAD, por atraso de três minutos no início da segunda parte, «sem apresentar qualquer justificação».

O diretor de comunicação dos bracarenses, Alexandre Carvalho, foi multado em 612 euros, por «inobservância de outros deveres». «Após o final do jogo, existiu uma altercação junto ao túnel de acesso ao relvado, entre os agentes desportivos Pedro Gonçalves na função de delegado ao jogo da sociedade desportiva visitante [ndr: Vitória] e Alexandre Carvalho. Não foi percetível por parte dos Delegados da Liga as palavras proferidas e a mesma altercação sanou-se com o regresso aos balneários dos agentes desportivos», é descrito, no mapa do CD da FPF.

Já a SAD do Vitória teve um total de 4 408 euros em multas, 2230 deles por «comportamento incorreto do público», no caso por «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos». Mais 1 428 euros deveram-se ao «atraso no início do jogo» em oito minutos, por parte dos vimaranenses, «sem apresentar qualquer justificação», além de 750 euros por mais comportamento incorreto do público, no caso com insultos ao Sp. Braga antes do início do jogo e aos 60 e 79 minutos.

Pedro Gonçalves, envolvido na altercação com Alexandre Carvalho, foi multado em 320 euros.

Houve ainda repreensão às duas SAD, sendo que, da do Sp. Braga, é referido que se «aguarda esclarecimento» sobre outras questões, num jogo marcado pelo episódio da tarja de apoio ao Sp. Braga proibida pela Polícia de Segurança Pública (PSP).