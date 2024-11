O presidente do Estrela da Amadora, Paulo Lopo, também líder da SAD, foi suspenso 123 dias e multado em 765 euros, na sequência do processo disciplinar instaurado após o Estrela-Boavista (2-2), jogo da 5.ª jornada da Liga disputado a 16 de setembro.

Segundo o acórdão, Paulo Lopo foi sancionado com 113 dias de suspensão e 510 euros de multa por infração associada ao artigo 135 do Regulamento Disciplinar, relacionada com o «não acatamento de deliberações». Os restantes dez dias de suspensão e 255 euros de multa estão associados a infração ao artigo 140.º, de «protestos contra a equipa de arbitragem».

A SAD do Estrela, também arguida, foi também punida, em 1.275 euros, por não acatamento de deliberações.

Já o arguido Rodrigo Aranha, diretor de campo do Estrela, foi multado em 123 euros, por «inobservância de outros deveres».