A 2.ª parte do jogo entre Famalicão e Farense para a 21.ª jornada da Liga começou com um atraso de 3 minutos por responsabilidade da equipa da casa.

De acordo com o relatório do árbitro e do delegado da Liga, a justificação dada prendeu-me com um «problema fisiológico» que afetou um dos elementos da equipa minhota, que foi multada em 408 euros.

O Famalicão-Farense terminou com um empate a zeros, resultado que permitiu ao «Fama» (e também ao Farense) satisfazer as necessidades pontuais e estarem fora dos lugares de despromoção à II Liga. O conjunto de Silas soma 19 pontos, mais um do que Marítimo e Boavista, que estão em posição de descida.