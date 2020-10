Os treinadores de FC Porto e Marítimo, Sérgio Conceição e Lito Vidigal, foram multados na sequência do jogo da terceira jornada da I Liga, realizado no último sábado, no Estádio do Dragão.

O técnico do FC Porto foi punido em 306 euros, por, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol - apoiado no relatório do delegado da Liga ao jogo - não ter usado «a braçadeira identificativa da função durante todo o jogo, apesar das insistências dos delegados da Liga junto do delegado do clube, Luís Gonçalves». Já Lito Vidigal, que foi expulso no decorrer do jogo, foi multado em 842 euros, não tendo respeitado «de forma clara/persistente os limites da respetiva área técnica».

Foi ainda aberto um processo de inquérito a factos ocorridos no duelo entre portistas e insulares, que terminou com triunfo dos visitantes, por 3-2.

O castigo mais pesado da semana foi aplicado ao adjunto do Boavista, Jorge Couto, multado em 2805 euros e punido com oito dias de suspensão. O técnico de 50 anos foi expulso no duelo ante o Moreirense, em Moreira de Cónegos, na passada sexta-feira, após protestos contra a equipa de arbitragem: «saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem repetidamente, contestando a decisão do árbitro, levantando os braços, dizendo: ‘só vês para um lado’», refere a informação do mapa de castigos.

Na II Liga, nota para a multa de 1.785 euros ao Académico de Viseu, no jogo com o Leixões, do último domingo, pelo atraso de cinco minutos no início da segunda parte «devido à ativação tardia do sistema de rega».