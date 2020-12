O médio portista Otávio foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da FPF por dois jogos.

Foi o próprio FC Porto a comunicar o castigo aplicado ao médio brasileiro, fazendo menção a factos com «mais de quatro meses de apreciação».

Recorde-se que a 3 de agosto passado, a APAF fez uma participação ao Conselho de Disciplina por causa de declarações de Otávio a visar a arbitragem do jogo com o Benfica, dois dias antes a contar para a final da Taça de Portugal. «O árbitro podia fazer o que quisesse que nós não perdíamos. (...) Nós a jogar com dez? Com dez não. Eles é que jogaram com mais três e nós com menos quatro ou cinco», afirmou o médio do FC Porto em declarações ao Porto Canal após a conquista da prova.

Em comunicado, o clube azul e branco manifesta estranheza que a comunicação do castigo tenha surgido na noite de 23 de dezembro, noite da Supertaça com o Benfica e «véspera de Natal e tolerância de ponto». O FC Porto informa ainda que Nakajima foi notificado no dia seguinte para prestar declarações na manhã desta segunda-feira no âmbito de outro processo disciplinar não especificado.

