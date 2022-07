O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma interdição de dois jogos ao Estádio do Dragão.

Em causa os incidentes no FC Porto-Sporting de fevereiro, a contar para a Liga.

Para além da interdição do recinto, a SAD azul e branca foi condenada a pagar 25.245 euros de multa.

O coordenador da segurança do FC Porto, João Paulo Vieira de Sousa, foi punido com uma multa de 1530 euros, enquanto que o diretor de campo, Ricardo Manuel Vasconcelos Carvalho, paga 918 euros, tal como o Carlos Miguel Alves Carvalho, diretor de segurança.

Os três elementos de colete azul, referentes à organização do jogo, que estiveram envolvidos nos incidentes, foram suspensos por 75 dias e condenados a pagar multas de 3.060 euros.

Matheus Reis, jogador do Sporting, foi absolvido da acusação de agressão.

De recordar que Pepe, jogador do FC Porto, e Bruno Tabata, do Sporting, foram suspensos preventivamente após o referido Clássico. Por esse motivo acabaram por cumprir dois jogos de castigo, sendo que depois foram punidos com 23 dias de suspensão.

Matheus Reis foi suspenso um jogo por causa de um gesto obsceno dirigido a um adversário.

Castigo pode abranger... o jogo com o Sporting

Curiosamente, a interdição agora aplicada ao recinto do FC Porto aplicar-se... frente ao Sporting.

Os dragões começam o campeonato em casa, frente ao Marítimo, e depois de uma visita a Vizela têm receção marcada à equipa leonina.

ARTIGO ATUALIZADO