O jogo entre o Paços de Ferreira e o Benfica, da 18.ª jornada da Liga, valeu um total de 4.871 euros em multas, 3.698 deles ao Benfica, por comportamento incorreto do público.

Em causa para a punição ao clube encarnado, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF), esteve a deflagração de «três flash light e um pote de fumo» aquando do primeiro golo do Benfica e, no segundo, de mais um pote de fumo e ainda de um flash light, ao minuto 77 de jogo. Estes atos valeram 3.188 euros de multa e os outros 510 euros deveram-se a insultos ao guarda-redes do Paços, Ricardo Ribeiro, aquando da marcação de dois pontapés de baliza, aos 21 e 34 minutos de jogo.

Já o Paços foi multado em 1.173 euros, 765 deles por inobservância de outros deveres, relacionados com os atos pirotécnicos do Benfica, além de 408 euros por comportamento incorreto do público, desde insultos ao Benfica e à Liga.

