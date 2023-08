O jogo com o Desp. Chaves custou ao Sp. Braga perto de 3 mil euros em multas.

Uma, de 1.910 euros, devido a comportamento incorreto do público e outra, de 1.020 euros, que teve origem em «dores abdominais» de Bruma. Segundo o delegado ao jogo do clube minhoto, foi essa a razão para o atraso da equipa de Artur Jorge na entrada para o relvado antes do início da partida.

O Sp. Braga venceu o Desp. Chaves por 4-2.