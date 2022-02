O Sporting saiu com os três pontos do Jamor após ter ganho ao Belenenses na 20.ª jornada da I Liga, na noite de quarta-feira, por 4-1, mas também saiu, pela negativa, com uma multa total de 8.392 euros devido a comportamento incorreto do público e atraso do início e reinício do jogo, confirmou esta sexta-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o mapa de castigos, e devido a vários engenhos pirotécnicos deflagrados nas bancadas do Estádio Nacional, o Sporting foi castigado em 5.740 euros. A esta quantia, juntam-se 2.652 euros por atraso do início e reinício do jogo.

O CD nota ainda que «aguarda esclarecimento» das SAD de Sporting e Belenenses sobre outras incidências em torno do encontro que valeu ainda 1.552 euros de multa por atraso do início e reinício do jogo aos azuis, ainda punidos em 1.020 euros por «inobservância de outros deveres», nomeadamente pela «entrada e permanência de materiais pirotécnicos» no recinto desportivo.