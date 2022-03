O Sporting foi multado num total de 12.620 euros devido a artefactos pirotécnicos e comportamento incorreto do público no jogo ante o Marítimo, no Funchal, no passado sábado, da 24.ª jornada da I Liga.

A pesada multa tem como grande razão o arremesso de «um artefacto pirotécnico, vulgo flash light, na bancada topo norte», aos 39 minutos de jogo, embora o mesmo não tenha chegado «a entrar no terreno de jogo». Ainda assim, esta ação valeu 10.200 euros de punição.

Além disso, houve ainda uma multa de 1.910 euros por deflagração de um artefacto pirotécnico e 510 euros por outro momento de comportamento incorreto do público, aos 33 minutos de jogo, com impropérios para com o Marítimo.

Embora de menor montante, o FC Porto também teve uma multa considerável, de 6.250 euros, pelo jogo ante o Gil Vicente, no domingo. Deste total, 3.190 euros foram por deflagração de um «flash light antes do apito inicial do jogo», 2.040 euros por «atraso no reinício do jogo» em três minutos e 1.020 euros por insultos proferidos nas bancadas, indiretamente ao Benfica, «no momento em que o guarda-redes se preparava para repor a bola em jogo».

O Benfica teve uma multa menor, de 3.190 euros, devido a um pote de fumo lançado no jogo ante o V. Guimarães.

Do mapa de castigos, publicado ao final de terça-feira, consta ainda a abertura de um processo de inquérito ao Famalicão-Tondela, pela situação com o médio Gustavo Assunção.