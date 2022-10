Sporting paga multa por atraso de seis minutos de Adán

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 8.925 euros ao Benfica, por comportamento incorreto do público no jogo com o Rio Ave, da 9.º jornada da Liga.

O Sporting, por seu lado, foi multado em 3.876 euros, devido ao atraso de Antonio Adán em comparecer na «flash interview», no final do jogo com o Santa Clara.

Petit, treinador do Boavista, foi suspenso um jogo pela expulsão diante do Marítimo, e terá ainda de pagar uma multa de 1.632 euros. Germano Pires, adjunto «axadrezado», também vai cumprir um jogo de castigo, tal como José Manuel, treinador de guarda-redes do Marítimo.

Raphael Guzzo (Vizela), Tiago Gouveia (Estoril), Pedrão (Portimonense), Matchoi Djaló (Paços), Nuno Lima (Paços), Antunes (Paços) e André Amaro (V. Guimarães) também cumprem um jogo de suspensão.