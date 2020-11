João Valentim, técnico de equipamentos do Benfica, foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 3.825 euros e suspenso 23 dias.

Na origem do castigo publicado esta terça-feira estão palavras dirigidas a um elemento da equipa de arbitragem durante o jogo de domingo passado com o Sp. Braga. «Eles [jogadores do Sp. Braga] gozam convosco. Vocês são lixo», foram as palavras recolhidas pelo árbitro e que constam do relatório.