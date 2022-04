O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares a Vitória de Guimarães e a Sporting, na sequência dos acontecimentos no duelo da 27.ª jornada da I Liga, disputado a 19 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

No mais recente mapa de castigos do CD, conhecido esta terça-feira, além dos processos disciplinares aos dois clubes, há também novas multas. Recorde-se que vimaranenses e lisboetas já tinham tido um total conjunto de multas de 12 mil euros, dias depois do encontro.

O Sporting foi multado em mais 1.910 euros por «comportamento incorreto do público» relacionado com adeptos que, «identificados com camisolas e cachecóis, arrancaram a rede de cobertura da caixa de segurança de acesso ao relvado, tendo motivado o arremesso de cadeiras dos adeptos do Vitória» e ainda em mais 510 euros, também por comportamento incorreto do público por «injúrias» a um ARD [ndr: Assistente de Recinto Desportivo] «com as palavras “vai para o car***”».

O V. Guimarães sofreu também novas multas, mais pesadas, num total de 10.184 euros, por três motivos distintos.

Em campo, o Sporting venceu o V. Guimarães por 3-1.

