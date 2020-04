André Castro, Lucho González e Kelvin reencontraram-se no programa «FC Porto em casa» para recordarem as épocas ao serviço dos dragões, sobretudo a de 2012/13 que terminou com a conquista do campeonato em Paços de Ferreira, na última jornada, uma semana após a vitória nos descontos frente ao Benfica.



Nesse ano, o médio português saltou inúmeras vezes do banco para render Lucho González. Apesar de concorrerem pelo mesmo lugar, os dois tinham uma excelente relação. O jogador do Goztepe revelou que o argentino pediu a Vítor Pereira que o convocasse mesmo com o dedo do pé partido.



«Durante a época entrei muitas vezes para o lugar do Lucho quando estávamos a ganhar. O Lucho fazia questão que eu entrasse (risos). Vou contar uma história... No arranque da época parti o dedo do pé e não fui convocado. O Lucho foi falar com o Vítor Pereira e disse-lhe que eu tinha de ser sempre convocado, não importava como estivesse. Comecei a jogar com o dedo partido. Infiltrava-me ao intervalo e se entrasse, estava bem, caso não entrasse, não tinha dores. O Lucho foi quem mais me ajudou. Fez questão que eu estivesse com a equipa sempre. Mesmo com o dedo partido, queria que fosse para o banco. Aproveito para agradecer-lhe publicamente por isso. É um capitão que não precisa de berrar para ser ouvido», contou durante a conversa.



«El Comandante» agradeceu e deixou elogios ao antigo colega. «O Castro não gostava nunca de perder. Esse tipo de jogadores fazem falta e não deixam o grupo relaxar. Quem é titular sabe que não pode relaxar, porque há outro que lhe pode roubar o lugar. O Castro é sempre positivo e esses jogadores fortalecem os grupos. Conhecendo-o, sabia que ele não tinha problemas em infiltrar-se mesmo que não jogasse. Só prova o valor humano dele e como o grupo estava unido para ganhar coisas importantes», referiu.



Álvaro Pereira disse que para Ukra e Castro «o FC Porto era a Disney». Castro sorriu e afirmou discordar.



«Tem de existir ambiente bom para todos. O grupo dava-se muito bem. Íamos mais cedo para o treino e eu, o Lucho e o Moutinho éramos os últimos a sair, ficávamos até não dar mais. Gostávamos de estar juntos. Jogar no FC Porto era melhor que a Disney. Na Disney podia-me fartar, mas ali não me fartava», atirou.